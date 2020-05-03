«أون لاين».. خطة الدولة لتعميم التعليم الإلكتروني في الجامعات والمدارس

التدريب عن بعد ومجمعات للابداع والابتكار

تسعى وزارة الاتصالات لاستغلال البنية التحتية الرقمية، في إتاحة منظومة متكاملة للتعليم الإلكتروني عن بُعد، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وتستهدف الوزارة إنشاء منظومة متكاملة للتحول الرقمي داخل الجامعات الحكومية والمدارس تكون نواه لإنشاء جامعات رقمية حديثة.وفي هذا الصدد، قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات في تصريحات خاصة لـ "الدستور" إن الحكومة عازمة على تطوير منظومة التعليم في مصر، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة مشتركة مع الجهات المختصة والمسئولة عن هذا الملف تعتمد على ثلاث ركائز أساسية الأول تطوير جميع البنية التحتية للاتصالات الخاصة بالجامعات المصرية، حيث تستهدف الوزارة توصيل وربط جميع الجامعات بمنظومة شبكة الفايبر "الألياف الضوئية" على شبكة داخلية تتيح لجميع الجامعات سرعات غير مسبوقة في الإنترنت بالإضافة لإنشاء قواعد بيانات حديثة وربط جميع الجامعات في مصر بشبكة موحدة مميكنة تتبع المجلس الأعلى للجامعات.وأوضح الوزير أن المحور الثاني هو عمل ميكنة شاملة لجميع الجامعات المصرية ضمن مشروع التحول الرقمي والإسراع في تنفيذ البنية التحتية التكنولوجية بها حتى تكون الجامعات مستعدة للاختبارات الإلكترونية مع بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021، موضحًا أنها تشمل جميع أعمال التنسيق الإلكتروني والاختبارات والامتحانات الإلكترونية بالإضافة إلى التدريب ومشروعات الأبحاث لسنة التخرج وغيرها من الأعمال الإدارية بالجامعات مثل تسديد المصروفات بطريقة رقمية.وأضاف الوزير أن المحور الثالث هو إنشاء جامعات ذكية تشتمل على كليات للتكنولوجيات الجديدة منها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية على أن يتم افتتاح أول جامعة ذكية في العاصمة الإدارية خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن هذه المحور الهدف منه خلق جيل جديد من الشباب يتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة.وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن هناك أيضًا محور التدريب وتاهيل الشباب وخريجي الجامعات لسوق العمل من خلال التدريب أون لاين عن بُعد وإنشاء مجمعات للإبداع والابتكار داخل الجامعات الاقليمية تكون مهمتها مساعدة طلاب الجامعات على التعلم والتدريب علي مجموعة من البرامج الحديثة، بالإضافة إلى مهارات الحاسب الألي والتنمية البشرية واللغات والتكنولوجيا الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه المجمعات التكنولوجية تسقبل أعدادًا كبير من الطلاب من خلال منصات رقمية متاح عليها ساعات تدريبية تصل إلى 150 الف ساعة تدريب في جميع المجالات.وأكد الوزير أن هذه المجمعات التكنولوجية ستكون داخل الحرم الجامعي بهدف الوصول إلى الطلاب بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الوزارة تستعد لاطلاق عدة برامج تدريبية لشلباب خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن التعيلم الإلكتروني عن بُعد أصبح مطبقًا في معظم الجامعات بدول العالم.وقال الوزير إن الوزارة تستهدف إنشاء فروع جديدة للمعاهد التكنولوجية المعهد القومي للاتصالات ومعدهد تكنولوجيا المعلومات iTi والتركيز على عدة جامعات اقليمية منها المنصورة والمنوفية والمنيا وسوهاج وأسوان وجنوب الوادي "قنا"، مشيرًا إلى أن إنشاء هذه الفروع ساهم بدور كبير في تطوير الخريجين في المحافظات الاقليمية علي غرار القاهرة والجيزة والاسكندرية.وأضاف الوزير أن القيادة السياسية وجهت بضرورة توفير بيئة جيدة لتشحفيز الشباب على الابتكار والإبداع للطلاب سواء في الجامعات أو المدارس، موضحًا أن الوزارة تعمل على توفير منصات للتدريب المتخصص على أكثر من 20 برنامج للتكنولوجيا المختلفة منها تطوير تطبيقات الويب والبرمجيات مفتوحة المصدر والأنظمة المدمجة وتكويد الجودة واختبارات البرمجيات وتصميم واجهات المستخدم وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول وإدارة النظم.كما أشار الوزير إلى أنه تم تدريب نحو 25 ألف خريج من برنامج تنمية القدرات المقدم من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى 5 آلاف خريج من برنامج تنمية القدرات بمعهد تكنولوجيا المعلومات مؤكدا علي ان هذه الخطة تستهدف مضاعفة الاعداد خلال الفترة المقبلة.