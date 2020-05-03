أحمد فهمى يفوز فى «إغلب السقا»



وشارك أحمد فهمي، السقا، في العديد من المنافسات طوال الحلقة، والتي تختلف يوميًا وفقًا للضيف الموجود في الحلقة.



واستطاع أحمد فهمي، أن يتغلب على السقا في فقرات "إغلب السقا"، ليكون بذلك هو النجم الثاني الفائز بعد الفنانة التونسية درة، من بدء البرنامج بالتزامن بداية شهر رمضان.



يشار إلى أنه يتم تخصيص فقرة في البرنامج لمسابقات الجمهور، وتكون الجائزة المقررة فيها هي 100 ألف جنيه من قيمة 3 ملايين جنيه هي رأسمال جوائز البرنامج.



انضم الفنان أحمد فهمي، عضو فريق واما، لضيوف الفنان أحمد السقا، في برنامج "إغلب السقا"، الذي تقدمه الفنانة اللبنانية رزان مغربي، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.