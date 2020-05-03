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الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

190 صحفيًا فى تونس فقدوا وظائفهم بسبب «كورونا»

الأحد 03/مايو/2020 - 09:22 م
تونس
تونس
وكالات
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كشفت نقابة الصحفيين التونسيين، اليوم الأحد، أن 190 صحفيا في تونس فقدوا وظائفهم بسبب الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وقال نقيب الصحفيين التونسيين، ناجي البغوري، لدى طرحه التقرير السنوي لحرية الصحافة بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، إن الجائحة العالمية هذا العام أثرت سلبا على الأوضاع الاجتماعية للصحفيين في تونس.

وتوقفت الصحف الورقية المحلية والدولية التي تصدر من تونس عن الطباعة منذ بدء الحجر الصحي العام في البلاد في 22 مارس الماضي، ما تسبب في إحالة العشرات من الصحفيين إلى البطالة القسرية.

وتعد حرية التعبير والصحافة المكسب الأبرز في تونس إثر الثورة التي أنهت الحكم الاستبدادي لنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011، غير أن طفرة الحريات لم يرافقها انفراج في الأوضاع المالية والاجتماعية للصحفيين.

وقال البغوري: إن أغلب المؤسسات الإعلامية الخاصة تعيش أزمات اقتصادية، حيث تم طرد 303 صحفيات وصحفيين منذ مايو الماضي، 190 منهم تم التخلي عنهم خلال أزمة كورونا، متابعا: "الصحافة الورقية تعاني أزمة مالية منذ سنوات، وقد تضررت بشكل كبير، حيث أغلق أغلبها وأحالت مئات الصحفيات والصحفيين والعاملين على البطالة".

وبالتزامن مع أزمة كورونا أعلنت صحف عن التوقف بالكامل في نسختيها الورقية والإلكترونية لتضع صحفييها أمام مصير مجهول.

وفي حين أفردت الحكومة مساعدات مالية لعدة قطاعات للمساعدة في دفع رواتب العمال ومنح اجتماعية للمعدمين وذوي الدخل الضعيف في الأزمة الحالية، فإن قرارات مماثلة لم تحسب على قطاع الصحافة.

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