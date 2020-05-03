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الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

381 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا

الأحد 03/مايو/2020 - 09:20 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، اليوم الأحد، تسجيل 381 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي الوفيات في البلاد إلى 28 ألفا و446 حالة.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف كشف أن الحكومة أجرت 76496 اختبارًا لفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو أقل بكثير من هدف 100 ألف اختبار الذي حددته.

وقال إن الحكومة تعهدت بتقديم 1.6 مليار جنيه استرليني إضافية للمجالس المحلية في جميع أنحاء إنجلترا لدعم "خدمات المواجهة الأساسية" بما في ذلك الرعاية الاجتماعية للبالغين، موضحا أن "تخفيف قيود الإغلاق" سيكون "مرحليًا" ولن يكون انتقالا مباشرا.

وبلغ اجمالي الاصابات المؤكدة في بريطانيا 186 ألفا و599 شخصا، فيما لم ترد اي تقاير بشأن اعداد المتعافين في المملكة المتحدة حتى الأن.

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