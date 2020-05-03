إحالة متهمين بالتحرش بالفتيات في الشروق للمحاكمة

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم، بإحالة المتهمين بالتحرش بالفتيات داخل أحد المولات في الشروق للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الشروق.وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم "وليد.ع"، "حمادة.ر" عاطلين وأقرا بارتكابهما وقائع التحرش بالفتيات داخل أحد المولات بهدف التعرف عليهن والخروج معهن.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة الشروق يفيد بقيام عاطلين بالتحرش بالفتيات داخل أحد المولات، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تبين صحة البلاغ وتم اقتياد المتهمين لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق.