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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنك الدولى: مليار ونصف المليار طفل يحتاجون الإنترنت للتعلم بسبب كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 09:13 م
البنك الدولي
البنك الدولي
راندا التوني
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كشف تقرير صادر عن البنك الدولي،عن أن مليارًا ونصف المليار طفل حول العالم يحتاجون إلى شبكة الإنترنت للتعلم، خاصة بعد إغلاق المدارس بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى أن 60% من سكان إفريقيا لا يمكنهم الوصول إلى شبكات الجيل الرابع، أو بلدان مثل إندونيسيا التي لا تزال شبكات الجيل الثاني هي السائدة، ومع استمرار هذه الأزمة وتزايد انتشار مثل هذه الجوائح، ستتخلف بعض البلدان عن الركب، موضحا أنه في البلدان الأكثر تضررًا من جائحة كورونا، يتم تعديل اللوائح لتعزيز قدرات الإنترنت.

وتابع التقرير: "يقوم القطاع الخاص بدوره في الوقت الراهن في هذا الشأن، ونرى هذا في كينيا، حيث ستعمل بالونات الإنترنت عالية الارتفاع التي تبث إشارات الجيل الرابع على توفير خدمات اتصال المناطق الريفية بالإنترنت، بعد قيام الحكومة بتسريع وتيرة الموافقة التنظيمية على ذلك، وفي جميع أنحاء العالم تعمل شركات الاتصالات على زيادة سرعة الإنترنت وسعتها دون تكلفة على المستهلك، وفي بيرو، يعتزم جهاز تنظيم الاتصالات إصدار مرسوم يحظر وقف الخدمة بسبب عدم الدفع، وفي العراق، منعت وزارة الاتصالات فرض أي رسوم على مكالمات المحمول أثناء التجوال، وفي عمان قام جهاز تنظيم الاتصالات بتوسيع نطاق تخصيصات الطيف".

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