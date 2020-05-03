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الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إندونيسيا تعتزم تصنيع أجهزة تنفس اصطناعى مع تزايد الطلب عليها بسبب كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 09:12 م
تنفس
تنفس
وكالات
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قال مسئول إندونيسي، اليوم الأحد، إن العلماء يجرون تجارب سريرية على أربعة نماذج من أجهزة التنفس الاصطناعى، من أجل تقليص الاعتماد على الواردات في ظل العدد المتزايد من المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال بامبانج بروديونيجورو، وزير الأبحاث والتكنولوجيا، في مؤتمر صحفي: "منذ تفشي الفيروس، هناك حاجة كبيرة إلى أجهزة التنفس الاصطناعى، ويعمل باحثونا على تطوير أجهزة تنفس اصطناعى محلية الصنع، ويعتمد بعضها بشكل كامل على مكونات محلية"، مضيفا": "التجربة السريرية ستستغرق أسبوعا، ونتوقع رؤية أجهزة تنفس اصطناعى محلية الصنع بحلول منتصف هذا الشهر".

وسجلت إندونيسيا 349 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، ليرتفع الإجمالي إلى 11192 حالة، وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1876 حالة، في حين ارتفعت حالات الوفاة إلى 845 حالة.

وتم توسيع إغلاق جزئى كان مفروضا في مناطق متعددة في مختلف أنحاء البلاد الآن، إلى أربعة أقاليم و12 مدينة ومقاطعة.

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