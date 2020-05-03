استشاري تحليل نفسي يوضح أسباب زيادة التوتر والعصبية أثناء الصيام

أوضح الدكتور إبراهيم عبد الرشيد، استشاري التحليل النفسى وتحليل الشخصية، أسباب زيادة التوتر والعصبية أثناء الصيام، قائلا: "إن هرمون الأدرينالين يرتفع أثناء الصيام مما يتسبب في حدوث العصبية".وأضاف استشاري التحليل النفسي وتحليل الشخصية، خلال حواره ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الدراسات أثبتت وجود هرمون مسئول عن السعادة داخل جسم الإنسان، هذا الهرمون يخرج من المعدة، ومن ثم يصل إلى الدماغ ليحدث تأثير السعادة.وأوضح استشارى التحليل النفسى وتحليل الشخصية، أن هذا الهرمون المسئول عن السعادة يقل فى أوقات الصيام ويرتفع مكانه هرمون آخر خاص بالاستعداد للعنف والحروب وغيره ويسمى "هرمون الأدرينالين".وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.