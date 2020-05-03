إحالة المتهمين بالاعتداء على سمسار لسرقته بالشروق للجنايات

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأحد، بإحالة المتهمين بالاعتداء على سمسار بسلاح أبيض لسرقته لمحكمة الجنايات.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم تامر.ع، وأحمد.س، وكرم.م عاطلين وأقروا بارتكابهم جريمة الاعتداء على المجنى عليه سلمان م سمسار والشروع في قتله بهدف سرقته، وتمكنوا من سرقة ٨٠ ألف جنيه منه، وقسموا المبلغ المسروق عليهم.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الشروق باعتداء عاطلين على سمسار بسلاح أبيض وسرقته وبمناقشة المجنى عليه أدلى بمواصفات المتهمين وتم ضبطهم واقتيادهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.