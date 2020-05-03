تداول 20 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، اليوم الأحد، 3 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة، بينما غادره 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة.وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 8500 طن يوريا و9250 طن فوسفات و682 طن ملح صوديوم.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 6116 طن حديد و7670 طن خردة و20764 طن قمح و6529 طن أبلكاش و2177 طن أرز و2500 طن زيت طعام.بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 402 حاوية مكافئة تشمل فواكة (برتقال وليمون) وخضروات (فاصوليا وفلفل وخضار مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وثوم) يتم تصديرها إلى كل من السعودية وبريطانيا وإسبانيا وهولندا وألمانيا وسيريلانكا ومالطا.بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 421 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1936 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 177476 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 89299 طنا.كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2729 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، في حين غادر عدد 912 شاحنة منها 388 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 21266 من البضائع العامة.