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الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول بجنوب أفريقيا يؤيد شراء البنك المركزى ديون الحكومة لمواجهة كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 08:26 م
كورونا
كورونا
وكالات
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قال نائب وزير المالية في جنوب أفريقيا ديفيد ماسوندو، إنه يدعم مشتريات البنك المركزي المباشرة لديون الحكومة من أجل المساعدة في تمويل إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال ماسوندو في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" الصادرة في جوهانسبرج، إن "قدرة حكومتنا على زيادة العائدات من الضرائب والاقتراض محدودة للغاية".

وقال إن "مرض كوفيد19- وتخفيضات التصنيف الأخيرة من جانب وكالات التصنيف الائتماني يفاقمان من مشاكلنا الاقتصادية، وفي ضوء قيودنا المالية، سوف أدعم بنك الاحتياط الجنوب أفريقي إذا قرر أن يشتري مباشرة سندات حكومية".

وتظهر تقديرات وزارة المالية، أن اقتصاد جنوب أفريقيا قد ينكمش بمعدل كبير، يصل إلى 1ر16 % هذا العام، استنادا إلى طول الفترة لاحتواء جائحة كورونا وللفترة التي يحتاجها الاقتصاد للتعافي.

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