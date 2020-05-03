الآن.. نموذج إجابات امتحان الإنجليزي تانية ثانوي 2020 بالتفصيل

نموذج إجابات امتحان الإنجليزي تانية ثانوي 2020

تقومدائما بنشر نموذج الإجابة على الموقع الرسمي الخاص بها، حتى يقوم الطالب بمقارنة إجابته بالإجابات الخاصة بالامتحان.يقول الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة لديها حصر كامل بأسماء الطلاب الغشاشين أو المعلمين الذين يساهمون في الغش من خلال السوشيال ميديا والجروبات السرية.وأضاف في تصريح خاص لـ«الدستور»: «لدينا حصر كامل ومتجدد.. أما العقوبات ستكون مختلفة لكنها موجعة».وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في ثان أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 20192020، وتستمر حتى 17 مايو 2020.ووفقا للوزارة فقد نجح 571 ألفًا و691 طالبطالبة من طلاب الصف الثاني الثانوي في تأدية امتحان اليوم، من إجمالي 573 ألفًا و677 طالبطالبة بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 99.65 % من إجمالي عدد الطلاب.وأدى الطلاب الاختبار على مجموعتين، ففي المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتي 12 ظهرًا) نجح 285 ألفًا و431 طالبطالبة من تأدية الامتحان من إجمالي 287 ألفًا و6 طالبطالبة، وفي المجموعة الثانية (من 12 ظهرًا حتي 3 عصرًا) نجح 286 ألفًا و260 طالبطالبة من تأدية الامتحان من إجمالي 286 ألفًا و671 طالبطالبة.وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https:thaneduone.emis.gov.egattend-complainويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.وبعد عرض تفاصيل نموذج إجابات امتحان الإنجليزي تانيه ثانوي 2020 فإنه يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الأحياء يوم الأثنين الموافق 4 مايو 2020، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادتي الأحياء (للشعبة العلمية) والفلسفة والمنطق (للشعبة الأدبية) يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020.