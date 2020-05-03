روسيا: سنحافظ على القيود الوقائية حتى يظهر لقاح كورونا

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم، أن جزءًا من الإجراءات التقييدية في روسيا سيبقى حتى ظهور اللقاح.وقال موراشكو في مقابلة تلفزيونية: "الإجراءات التقييدية يجب إزالتها على مراحل، ولكن يجب الحفاظ على بعض تدابير الوقاية لمنع الانتشار حتى ظهور اللقاح".كما حذر موراشكو من أن روسيا، قد تشهد موجة ثانية من فيروس كورونا إذا لم يتم إتباع الإجراءات التقييدية، مشيرا إلى أن فيروس كورونا سيظل متواجدا لفترة ليست بقصيرة.وكان مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا قد أعلن اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في روسيا، حيث سجل رقما قياسيا 10633 حالة ليصل الإجمالي إلى 134687 في معظمها في موسكو، وأن نصف الحالات لم يظهر عليها أي أعراض.