رؤساء أجهزة المدن الجديدة يتابعون اليوم الأول لفتح المراكز التكنولوجية

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، انتظام العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالمدينة فى اليوم الأول، والتزام العاملين والعملاء بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامتهم من (ارتداء الكمامات، والالتزام بمسافات التباعد).وعلى صعيد متصل، أوضح المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز مدينة بني سويف، أنه تم عمل سرادق خارج المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالجهاز لانتظار العملاء منعا للتزاحم، موضحا أنه تم تطهير وتعقيم المركز قبل بدء العمل اليوم.وفي نفس السياق، تابع المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، العمل داخل المركز، مشددا على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية من العاملين بالمركز والعملاء المترددين على المركز.وشدد "رئيس الجهاز" على اتباع تعقيم المركز بصفة مستمرة وقياس درجات الحرارة للعملاء الواردين على المركز وإلزامهم بارتداء المسكات وعدم التزاحم والحفاظ على المسافات الآمنة بينهم، حرصًا على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا.وكان أُعلن أمس عن استئناف العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأجهزة المدن الجديدة، وذلك في إطار عودة العمل بالخدمات تدريجيًا، والمقدمة لسكان المدن الجديدة، والفائزين بالوحدات السكنية بمختلف أنواعها، وفقا لتعمليات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.