وزير التعليم: حصرنا الطلاب الغشاشين ومعاونيهم من المعلمين.. والعقوبة موجعة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تمتلك حصرا كاملا بأسماء الطلاب "الغشاشين" أو المعلمين الذين يساهمون في "الغش" من خلال "السوشيالميديا" ومجموعاتها السرية.وأضاف شوقي في تصريح خاص لـ"الدستور": "لدينا حصر كامل يتم تحديثه أولا بأول، أما العقوبات ستكون مختلفة ولكنها موجعة".وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في ثان أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2019-2020، والتي تستمر حتى 17 مايو 2020.ونجح 571 ألفًا و691 طالبطالبة من طلاب الصف الثاني الثانوي في تأدية امتحان اليوم، من إجمالي 573 ألفًا و677 طالبطالبة بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 99.65 % من إجمالي عدد الطلاب.وأدى الطلاب الاختبار على مجموعتين، ففي المجموعة الأولى (من 9 صباحًا حتي 12 ظهرًا) نجح 285 ألفًا و431 طالبطالبة من تأدية الامتحان من إجمالي 287 ألفًا و6 طلاب وطالبات، وفي المجموعة الثانية (من 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا) نجح 286 ألفًا و260 طالبا وطالبة من تأدية الامتحان من إجمالي 286 ألفًا و671 طالبا وطالبة.ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https:thaneduone.emis.gov.egattend-complain.ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الأحياء يوم الأثنين الموافق 4 مايو 2020، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادتي الأحياء (للشعبة العلمية) والفلسفة والمنطق (للشعبة الأدبية) يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020.