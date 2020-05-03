روسيا: تصدير معدات الوقاية من كورونا لدول الاتحاد الأوراسى فقط

أعلن المكتب الصحفي لوزارة الصناعة والتجارة الروسية، أن روسيا ستقوم بتصدير معدات الحماية الشخصية، بما في ذلك الكمامات الطبية، إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي فقط.وقال مصدر بالمكتب، اليوم الأحد: من أجل إزالة الحواجز التي تعترض التوريد المتبادل لمعدات الحماية الشخصية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، قررت الحكومة الروسية إلغاء الحظر على مثل هذه المنتجات.يُذكر أن الحكومة الروسية كانت قد ألغت، في وقت سابق اليوم، حظرا مؤقتا كان مفروضا في السابق على تصدير مستلزمات الحماية الشخصية والأقنعة.وأفاد بيان للحكومة الروسية بإلغاء قراري الحكومة، المؤرخ في مارس وأبريل الماضيين، بشأن الحظر المؤقت على تصدير أنواع معينة من المنتجات الروسية، مشيرا إلى أن قرار الإلغاء يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم التوقيع.