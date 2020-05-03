أول تعليق من وزير التعليم عن عدم تسجيل حضور اختبارات «تانية ثانوي»

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، على تساؤلات عدد من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، حول عدم إمكانياتهم تسجيل حضور الامتحانات خلال الاختبارات التي مرت اليومين السابقين، مطالبهم بموظبة تسجيل الحضور في الامتحانات المقبلة.ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني على التابلت من المنزل بنظام "open book"، بسبب الظروف الطارئة والاستثنائية التي تمر بها البلاد من مواجهة لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).وانطلقت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لأولى ثانوي الأربعاء 29 أبريل، أما الثاني الثانوي فكانت الخميس 30 أبريل 2020، وتستمر حتى منتصف شهر مايو الجاري.