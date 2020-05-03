نصائح لمرضى الصدر والحساسية للوقاية من كورونا (فيديو)

وجهت الدكتور مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بكلية طب قصر العيني، عدة نصائح لمرضى الحساسية والجهاز التنفسي في ظل انتشار فيروس كورونا، وتمثلت أبرز هذه النصائح في، البقاء في المنزل، والبعد عن التجمعات، والالتزام التام بخطة علاج مريض الحساسية.وأضافت شرف الدين، خلال مداخلة عبر "سكايب"، على فضائية "dmc"، مساء اليوم، أن مريض الجساسية عليه الالتزام بتناول الأطعمة، والخضروات والفواكه، وتقليل السكريات والنشويات، مشيرة إلى أن السكريات والنشويات تهبط المناعة.وشددت على ضرورة التهوية الجيدة، واستخدام القناع والكمامة، وعدم الإسراف في استخدام المطهرات مثل "الكلور"، لافتة إلى أنه يجب تخفيف الكلور بالماء، وألا يستخدمه مريض الحساسية، مؤكدة أنه سلاح ذو حدين، كما نصحة بالبعد عن التدخين، وأن يكون جهاز التنفس الصناعي شخصي، لا يستخدمه أكثر من شخص.