إقامة مركز خدمات للمستثمرين داخل المنطقة الصناعية بمطوبس فى كفر الشيخ

أكد عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، إقامة مركز خدمات للمستثمرين داخل المنطقة الصناعية بمطوبس، لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين الجادين وتشجعيهم لإقامة مشروعاتهم علي أرض المحافظة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمعاينة المكان علي الطبيعة.يأتي ذلك في إطار استكمال تنفيذ خطة الدولة والتوجيهات بشأن بذل أقصي الجهود لتنمية ودفع حركة الاستثمار، وتشجيع التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب ومواجهة البطالة.وأشار البشبيشي، في تصريح اليوم الأحد، إلى أنه استعرض سبل التطوير والارتقاء بالاستثمار الصناعي بالمحافظة، ودعم الحركة الاستثمارية وآليات جذب المستثمرين للمناطق الصناعية للاستفادة من الموارد التي تمتلكها المحافظة، وإمكانيات المحافظة والموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بها ومساحتها وقطع الأراضي المستغلة، والمصانع العاملة والمتعثرة، والمشاكل التي تواجه المستثمرين، كذا المرافق الأساسية والمشاكل التي تواجهها من "مياه، صرف صحي، كهرباء، رصف، غاز"، وايجاد الحلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.