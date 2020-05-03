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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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«سحورك على الدستور».. فلافل على الطريقة اللبنانية

الأحد 03/مايو/2020 - 08:05 م
فلافل على الطريقة
فلافل على الطريقة اللبنانية
إسلام جمال
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يعد السحور من أهم الوجبات في رمضان، حيث يسهم بشكل كبير في الصمود أمام الصيام أكثر من 16 ساعة.

وفي السطور التالية، نقدم وصفة جديدة لطبق الفلافل مع اللبنة على الطريقة اللبنانية، حيث تتسم بالسهولة والطعم المميز.

المكونات:
• 8 أكواب حمص مسلوق
• 120 جرام بصل مفروم
• 120 جرام بقدونس
• 100 جرام بصل أخضر
• 4 ملعقة طحينة
• 2 ملعقة أكل سمسم
• 100 ملم زيت زيتون
• 150 جرام دقيق
• 13 جرام ثوم (مبشور)
• 70 ملم عصير ليمون
• 60 جرام كركم
• 40 جرام كمون
• 15 جرام فلفل مطحون
• 80 جرام بابريكا

• طريقة التحضير:
يضاف الحمص والثوم والبصل الأخضر والبقدونس في محضر الطعام مع البصل المفروم وفصوص الثوم والبقدونس والدقيق مع صفار بيض.

يخلط زيت الزيتون والميه مع الكمون والكزبرة المطحونة والفلفل الأسود والفلفل الحلو والهيل والكركم والكمون والكزبرة وعصير الليمون في محضر الطعام.

أصبح العجينة جاهزة لتشكيلها كرات، يوصى بوضع ملعقة كبيرة من جبنة اللبنة في الوسط.

توضع الكرات في الفريزر لمدة يوم كامل، وبعدها يتم القلى.

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