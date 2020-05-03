شادية الجمل: أبطال جيل أكتوبر ضربوا أروع الأمثلة فى البسالة والتضحية

هنأت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان قائلة: "جيل أكتوبر من رجال وأبطال قواتنا المسلحة حققوا إنجازات لا يمكن إغفالها من أجل إعلاء سيادة واستقرار الدولة المصرية بتقديم أرواحهم فداءً للوطن وضربوا أروع الأمثلة في البسالة والفداء والتضحيات".وقالت النائبة البرلمانية في بيان، إن الانتصار التاريخي الذي حققه جيل أكتوبر سيظل علامة بارزة في قلوب وعقول ووجدان المصريين جميعًا بكافة طوائفهم لأنه أعاد العزة والكرامة لمصر وللأمة العربية بأكملها، مُوجهة التحية لكل من شارك في هذا الانتصار التاريخي الذي لا يزال تتدارسه الأكاديميات العسكرية العالمية.وأعربت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي، عن ثقتها التامة والكاملة في أبطال وبواسل القوات المسلحة المصرية على تحقيق الانتصار العظيم بالقضاء على ظاهرة الإرهاب الأسود الغاشم كما انتصر جيل أكتوبر بتحرير مصر.