استشاري: العين تكشف أمراض القلب وتصلب الشرايين

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، إن ملف مرض الضغط غاية في الأهمية وتوضيح تفاصيله سيساهم في إنقاذ العديد من المشكلات في الكلى وقاع العين.وأضاف شعبان خلال برنامج "ربي زدني علما" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الضغط يؤدي إلى مشكلات في قاع العين، ويحدث انفصالًا في الشبكية وهو ما يستدعي عدم الإهمال في قياس مستوى الضغط وقياس ضغط قاع العين أيضًا.وأضاف: "العين نافذة للقلب وهي ليست كلمة عاطفية ولكن يظهر في العين إذا كان في تصلب شرايين أو مشاكل في القلب وفحص قاع العين يوضح أي ازمات في القلب".وأشار شعبان إلى أن احترام الضغط والتعايش معه يؤدي غلى احترام متبادل من الضغط ونفس الحال ينطبق على السكر ولكن في حال إهمال الضغط فستكون المشاكل كبيرة.