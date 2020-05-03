إحالة أوراق نجار للمفتي قتل مسنة بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، إحالة أوراق نجار موبيليا إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 13 مايو المقبل للنطق بالحكم، بعد اتهامه بقتل مسنة وسرقتها داخل شقتها بمنطقة محرم بك.ترجع أحداث القضية رقم 1568 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك يفيد بوفاة سيدة داخل محل سكنها بدائرة القسم.توصلت تحريات ضباط مباحث القسم، أثناء تواجد المتهم "م. ع. م"، نجار موبيليا، ومقيم بمحافظة كفر الشيخ، داخل مسجد بمنطقة محرم بك شاهد المجني عليها "م. ع. ح"، ربة منزل، تصعد إلى شقتها فخرج من المسجد وصعد خلفها لسرقتها وعند دخولها الشقة شعرت به وحاولت مقاومته فطرحها أرضا ومزق ملابسها وواقعها بدون رضها ومقاومته قام بكتم أنفاسها حتي فارقت الحياة.وقام المتهم بالاستيلاء على مبلغ مالي وقدره 3 آلاف وستمائة جنيها وهاتف محمول وخاتم فضة وفر هاربا.وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه وبحوزته جزء من المبلغ المالي والهاتف والخواتم الفضة كان يرتديه في يده وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.