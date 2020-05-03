وزير الخارجية الأمريكى يتهم الصين بتصنيع كورونا معمليًا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن هناك كمًا هائلًا من الأدلة التي تُظهر أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدأ في معمل بمدينة ووهان الصينية.وأضاف بومبيو - في تصريحات اليوم الأحد - أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها العالم للفيروسات نتيجة لحالات فشل تقع في معمل صيني".ورغم أن بومبيو لم يذكر في تصريحاته، أن هذا الفيروس صناعة بشرية، لكنه اتفق مع تقرير مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، والذي استبعد أن يكون الفيروس ناتجًا عن تعديل جيني.يذكر أن قضية أصل فيروس كورونا كانت قد أثارت حالة من التوتر بين الولايات المتحدة والصين، وقد صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعيه لإلقاء اللوم على الصين في جائحة "كورونا"، والتي وقعت بسببها 66 ألف حالة وفاة في الولايات المتحدة.