«عبدالعال»: البرلمان يناقش آخر تقرير حساب ختامى للموازنة العامة

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان يناقش آخر تقرير حساب ختامي للموازنة العامة للدولة، على أن يتم تسليم المسئولية إلى يد أمينة في البرلمان المقبل.وجاء ذلك في ختام الجلسة العامة، اليوم الأحد، والتي استمرت قرابة 5 ساعات، ووافق المجلس على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2018-2019، وربط الحساب الختامي لـ49 هيئة عامة واقتصادية.وأضاف "عبدالعال"، أن هذا آخر حساب ختامي يناقشه المجلس، على خلفية مطالبة عدد من النواب بسرعة رفع الجلسة والتي استمرت لفترة طويلة، خصوصا مع دخول موعد الإفطار.ودعا رئيس البرلمان اللجنة العامة للاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباح غد الإثنين، لنظر قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ على جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، على أن تعقد الجلسة العامة بعدها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.