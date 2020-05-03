رامز جلال ينتقم من باسم ياخور بعد وصفه بـ«المستفز»

مقلب رامز جلال

وخرج رامز جلال على باسم خلال فقرة الصور وبالتحديد بعد أن وصفه باسم بالمستفز لينتقم منه رامز من خلال "كرسي الحقيقة".



وكان باسم ياخور قد شارك في البرنامج بعد أن أوهمته الفنانة اليمنية أروى بالمشاركة في برنامج "كرسي الحقيقة".

وبدأ رامز بمقدمة ساخرة كعادته وصف فيها باسم ياخور كعادته بالعملاق، بسبب طوله الشديد.