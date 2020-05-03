رامز جلال ينتقم من باسم ياخور بعد وصفه بـ«المستفز»
الأحد 03/مايو/2020 - 08:22 م
سناء إسماعيلطباعة
وقع الفنان السوري باسم ياخور ضحية لمقلب الفنان رامز جلال في برنامج «رامز مجنون رسمي» الذي يتم تصويره في دبي، ويذاع عبر فضائية mbc مصر للمرة الأولى.
وبدأ رامز بمقدمة ساخرة كعادته وصف فيها باسم ياخور كعادته بالعملاق، بسبب طوله الشديد.
وكان باسم ياخور قد شارك في البرنامج بعد أن أوهمته الفنانة اليمنية أروى بالمشاركة في برنامج "كرسي الحقيقة".
وبدأ رامز بمقدمة ساخرة كعادته وصف فيها باسم ياخور كعادته بالعملاق، بسبب طوله الشديد.
مقلب رامز جلال
وخرج رامز جلال على باسم خلال فقرة الصور وبالتحديد بعد أن وصفه باسم بالمستفز لينتقم منه رامز من خلال "كرسي الحقيقة".
وكان باسم ياخور قد شارك في البرنامج بعد أن أوهمته الفنانة اليمنية أروى بالمشاركة في برنامج "كرسي الحقيقة".