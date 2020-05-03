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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المالية: «السكك الحديدية» و«الوطنية للإعلام» تخسران 20 مليار جنيه سنويا

الأحد 03/مايو/2020 - 07:52 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة ابو زيد والسيد السعدنى
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وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، على مشاريع قوانين بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 201819، وللهيئات العامة الاقتصادية وعددها 49 هيئة، ولموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ولوزارة العدل وهيئاتها.

وفي ذات السياق، رد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على هجوم النواب بسبب خسائر الهيئات الاقتصادية في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، ووعد بدراسة كل ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والعمل به، وكذلك بتوصيات النواب، مشيرًا إلى أن خسائر الهيئات الاقتصادية جميعًا وصلت لـ20.9 مليار جنيه هذا العام، محصورة في هيئتين فقط هما سكك حديد مصر بخسائر 12.3 مليار جنيه، والوطنية للإعلام بـ7.1 مليار جنيه.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة الدولة تتضمن جانبا كبيرامن الموازنة لترفيق الأراضي الصناعية، وخلال العام المالي الجديد سيتم ترفيق نحو 15 منطقة صناعية، بجانب إجرءات الدولة لتخفيض تكلفة الصناعة.

ولفتت الوزيرة إلى أن ما ينقص مصر في القطاعات الإنتاجية هو عملية الإصلاح الهيكلي، مشيرة إلى دور هيئة التنمية الصناعية لتقليل الأعباء على المصنعين، مضيفة أن الاقتصاد الحقيقي هو الصناعي والزراعي، ومصر بها هذا التنوع وهي قطاعات لديها مرونة تستطيع مواجهة الأزمة الراهنة.

وأشارت "السعيد" إلى أنه لأول مرة يتم تخصيص بند مستقل بقيمة 6 مليارات جنيه لنزع الملكية لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي التي أخذت الجانب الأكبر من استثمارات الدولة في الموازنة الجديدة.

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