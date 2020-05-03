شيخ الأزهر يعزي أسامة العبد في وفاة نجله

قدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، في وفاة نجله المستشار أمير أسامة العبد، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».توفى المستشار أمير العبد، ظهر اليوم، بمستشفى مصر الدولي، وتوجهت أسرة الفقيد لنقل الجثمان لمثواه الآخير بمقابر العائلة في محافظة دمياط.