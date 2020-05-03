ارتفاع إصابات كورونا في تركيا لـ 126 ألفا و3397 وفاة

أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء الأحد، تسجيل 61 وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، بخلاف تسجيل 1670 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن إجمالي الإصابات بتركيا وصل إلى 126 ألفا و45 حالة، و3397 وفاة.وأشار الصحة التركية إلى تسجيل 4892 حالة شفاء جديدة لترفع إجمالي المتعافين إلى 63 ألفا و151 حالة.يذكر أن عدد الإصابات بالوباء حول العالم تجاوز 3.5 مليون إصابة فيما تخطت الوفيات 250 ألف حالة حتى اليوم، وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الإصابة بأكثر من مليون حالة والوفيات بأكثر من 60 ألف حالة.