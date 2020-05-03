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الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توريد 4077 طن قمح لصوامع قنا

الأحد 03/مايو/2020 - 06:21 م
قمح
قمح
قنا: إسلام البكري
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صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأنه تم توريد 4077 طن و363 كيلو جرام من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة، ليصبح إجمالي ما تم توريده حتى الآن 51714 طن و116 كيلو جرام من القمح.

وأكد المحافظ - في بيان - متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد إلى صوامع وشوّن المحافظة؛ للتأكد من انتظامها دون أي معوقات.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 105 ألف فدان،بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 173 ألفا و590 طن موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 150 ألف طن و8 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 23 ألف و590 طن.

وأكد الداودي أنه يتم استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب من خلال لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء" حيث بلغ سعر الأردب 700 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و685 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراط و670 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري مؤكدا انه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.

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