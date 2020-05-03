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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرا الرى والتعاون الدولى يبحثان خطط مجابهة التغيرات المناخية

الأحد 03/مايو/2020 - 06:20 م
محمد عبدالعاطي
محمد عبدالعاطي
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عقد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي اجتماعا، مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة خطط الوزارة لمجابهة التغيرات المناخية.

كما بحث الوزيران المشروعات القومية الكبرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الحالية، والخطط المستقبلية للوزارة، وذلك بمشاركة الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الري، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات والمعلومات، والمهندس أشرف حبيشي رئيس قطاع الخزانات.

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