محافظ قنا يكرم عددا من العاملين بهيئة الإسعاف لجهودهم بأزمة كورونا

كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عددا من العاملين من هيئة الإسعاف المصرية بقنا اليوم بقيادة، الدكتور بدوي سعيد علي مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع قنا، وجعفر خير، مشرف أول عام، وحمد فهمي مشرف قطاع شرق، رامي فؤاد عبد المسيح مشرف قطاع غرب، لجهودهم في نقل المرضى المصابين بفيروس كورونا إلى أماكن تلقى العلاج المخصصة لهم، في إطار أداء رسالتهم الطبية السامية كخط دفاع أول ضد فيروس كورونا المستجد.ووجه الداودي في بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لمحافظة قنا تحية إعزاز وتقدير لمجهوداتهم المبذولة وتفانيهم في أداء واجبهم في نقل من تظهر عليه أعراض فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن العاملين بقطاع الصحة هم الجيش الأبيض لمصر وخط الدفاع الأول لحماية المواطنين من الأمراض والاوبئة والذين يضحون بأرواحهم لرعايتنا الصحية ويستحقون منا كل التقدير والاحترام.وأكد محافظ قنا على دعم المحافظة وحرصها على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لكافة احتياجات الأطقم الطبية مؤكدا أن كلمات الشكر والتقدير لا توفيهم حقوقهم فالجميع يقف خلفهم ويقدم لهم كامل الدعم كجزء من رد الجميل لما يقومون به خلال هذه المرحلة.