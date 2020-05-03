أطباء بلا حدود تطالب بضمان أن يكون لقاح كورونا سلعة عامة عالمية

طالبت منظمة أطباء بلا حدود الدولية، بخطوات عاجلة لتحديد الكيفية التي يمكن بها جعل كل المنتجات المنتظرة من علاجات أو لقاح أو أدوات وقاية خاصة بفيروس كورونا المستجد، سلعا عامة عالمية.ذكرت ذلك المنظمة غير الحكومية العاملة في المجال الطبي والإنساني في تقرير لها اليوم الأحد، قبل يوم من المؤتمر الذي تنظمه المفوضية الأوروبية غدا الإثنين بمشاركة فرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية لحشد التمويل لتطوير وإنتاج وتوزيع وتسليم التشخيصات والعلاجات واللقاحات الخاصة بفيروس كورونا ولدعوة القطاعين العام والخاص لسد فجوة التمويل التي تبلغ نحو 8 مليارات دولار.وقالت المنظمة: إنه وبرغم التعبئة فإن الطلب العالمي سوف يتجاوز القدرة الإنتاجية وقدرات الإمداد ببعض الأدوات الطبية الأساسية الخاصة بفيروس كورونا، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية وعلاجات الفيروس والتشخيصات واللقاحات وبما يستلزم ضمان أن يكون التخصيص ( التوزيع) العادل لهذة الأدوات أمرا محوريا في أية مناقشات حول التمويل ووسائل تيسير وصولها.الحملة التي أطلقتها أطباء بلا حدود تحت شعار (الوصول إلى أدوات كوفيد 19) قالت في التقرير إنه حان الوقت لأن تتوقف الأدوات الطبية الأساسية عن إدارة ديناميكيات السوق العامة، مشيرة إلى أن الأزمة الصحية الحالية تدل بشكل صارخ على عدم كفاية السوق لخدمة المصلحة الصحية العامة حتى في البلدان ذات الدخل المرتفع.وطالبت المنظمة في تقريرها بالتعامل مع قضايا الملكية الفكرية وبراءات الاختراع فيما يخص الأدوات والمستلزمات الطبية التي تحتاجها دول العالم لمكافحة تفشي وباء كورونا وحتى يمكن تلافي العقبات المعروفة من حقوق حصرية لصنع وبيع منتج دون خوف من المنافسة وبما يترك المنتجين أحرارا في فرض رسوم على ما يريدون.وقالت أطباء بلا حدود: إن براءات الاختراع والحصريات التسويقية وفي حالة تفشي الوباء الحالي تهدد عرض المستلزمات وتوافرها كما تشجع الباحثين على العمل بمعزل عن بعضهم البعض وفي منافسة مع بعضهم البعض بد لا من التعاون لتحقيق هدف مشترك مثل الاستجابة لوباء كورونا.