الإفتاء تعزى أسامة العبد فى وفاة نجله

قدم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وجميع العاملين بدار الإفتاء المصرية بأحر التعازي والمواساة للدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وأمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، في وفاة نجله المستشار أمير العبد رحمه الله رحمة واسعة.كان المستشار أمير العبد توفى ظهر اليوم في مستشفى مصر الدولي، وتوجهت أسرة الفقيد لنقل الجثمان لمثواه الأخير بمقابر العائلة في محافظة دمياط.