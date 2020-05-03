مصرع وإصابة 4 في انقلاب سيارة بـ«السويس - القاهرة»
الأحد 03/مايو/2020 - 06:09 م
شيماء رشادطباعة
لقى اثنان مصرعهما وأصيب آخران في حادث انقلاب سيارة نقل، اليوم الأحد، بطريق السويس- القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي.
وتلقى اللواء حسن ترك نائب مدير أمن السويس، إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة دوبل بطريق السويس- القاهرة بسبب السرعة الزائدة.
وتم نقل المتوفيين إلى مشرحة السويس العام، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة عتاقة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
وتلقى اللواء حسن ترك نائب مدير أمن السويس، إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة دوبل بطريق السويس- القاهرة بسبب السرعة الزائدة.
وتم نقل المتوفيين إلى مشرحة السويس العام، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة عتاقة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.