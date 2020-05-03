مصرع وإصابة 4 في انقلاب سيارة بـ«السويس - القاهرة»

لقى اثنان مصرعهما وأصيب آخران في حادث انقلاب سيارة نقل، اليوم الأحد، بطريق السويس- القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي.وتلقى اللواء حسن ترك نائب مدير أمن السويس، إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة دوبل بطريق السويس- القاهرة بسبب السرعة الزائدة.وتم نقل المتوفيين إلى مشرحة السويس العام، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة عتاقة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.