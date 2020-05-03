وفيات كورونا في مستشفيات إنجلترا ترتفع إلى 21180 حالة

قالت هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا، اليوم الأحد، إن 327 مصابا آخر بفيروس كورونا توفوا في مستشفيات إنجلترا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بها إلى 21180 حالة.وتتراوح أعمار أحدث المتوفين بين 46 عاما و101 سنة، وبينهم 17 متوفيا أعمارهم بين 47 و97 عاما ولم يكونوا مصابين بأي أمراض معروفة.وستُنشر الإحصاءات الخاصة بالمملكة المتحدة كاملة في وقت لاحق اليوم.