الكرملين لا يستبعد إجراء تعديلات على المشروعات بسبب الوضع الاقتصادي

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن المشروعات الوطنية الكبيرة في روسيا لا تزال من أولويات الحكومة الروسية، مشيرا إلى أنها لم تُلغى من جدول الأعمال بالرغم من أنه قد تطرأ عليها بعض التعديلات.وقال بيسكوف اليوم الأحد، ردا على سؤال حول ما إذا كانت المشاريع الوطنية قد أُلغيت من جدول الأعمال نظرًا للوضع الاقتصادي الصعب: "لا، ولا بأي حال من الأحوال، الحديث يدور فقط عن بعض التعديلات عليها".وأضاف بيسكوف: "من الواضح أن خطة التنمية الاقتصادية الوطنية ستأخذ في الاعتبار نفقات الميزانية، التي كان من المقرر أن تنفذ فيما يتصل بالمشاريع الوطنية"، غير مستبعد إجراء بعض التعديلات على هذه المشروعات.