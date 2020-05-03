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الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 41 حالة تعدِ على أراض الدولة في قنا

الأحد 03/مايو/2020 - 05:59 م
إزالة
إزالة
قنا: إسلام البكري
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صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأن الوحدات المحلية بالمحافظة شنت عدة حملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة في قنا وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا، وأسفرت عن إزالة 41 حالة تعدِ.

وأوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة استرداد أراضي املاك الدولة بقنا - في بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام محافظة قنا - أن حملات الإزالة نجحت خلال أمس واليوم في إزالة 12 حالة تعدِ بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمراكز نجع حمادي وقنا وقـفط بمساحة اجمالية 712 متر مربع، وازالة 27 حالة تعدِ بالبناء على الأراضي الزراعية بمراكز ابوتشت ودشنا ونقادة بمساحة 2 فدان و3 قراريط، بالإضافة إلى إزالة مخالفتي بناء عشوائي بمساحة 253 متر مربع بمركز نقادة.

وأضاف أن إجمالي ما تم إزالته منذ 16مارس الماضي وحتي الان بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 281 حالة تعدِ بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمساحة 224222 متر مربع، و31 حالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 65 فدان و19 قيراط و15 سهمًا، و587 حالة تعدِ بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 28 فدان و17 قيراط و22 سهم و82 حالة مخالفات بناء عشوائي بمساحة 10082 متر مربع.

يأتي ذلك في اطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والاراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويرتكبون مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.

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