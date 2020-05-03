عبدالعال يرفع الجلسة العامة.. ويناقش مد حالة الطوارئ غدًا

رفع الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، بعد الموافقة على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام 2018- 2019، مع الدعوة لجلسة لاحقة غدًا الإثنين، يسبقها انعقاد للجنة العامة لنظر قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء 28 أبريل 2020.وفى ختام الجلسة، قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان وافق اليوم، على آخر تقرير بشأن حساب ختامى للموازنة العامة للدولة، على أن يتم تسليم المسئولية إلى يد أمينة فى البرلمان المقبل.ودعا الدكتور على عبدالعال، اللجنة العامة للاجتماع فى تمام الساعة الحادية عشر صباح غدٍ لنظر قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ على جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، على أن تعقد الجلسة العامة بعدها فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.وشهدت الجلسة العامة الموافقة نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20192018، والملاحق المرفقة ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 49، ومشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن ذات العام المالى، وأحال التوصيات التي أعدتها لجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون بربط الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل (الديوان العام، مصلحة الخبراء، مصلحة الطب الشرعى، مصلحة الشهر العقاري) عن العام المالى 2018- 2019، واعتماد حساب ختامى موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2018 2019.وبلغت الأجور وتعويضات العاملين حساب ختامى موازنة مجلس النواب، 979 مليونا و500 ألف جنيه، وهنا أوضح عبدالعال، أنها لكل العاملين فى المجلس، فيما بلغ باب شراء السلع والخدمات 468 مليونا و500 ألف جنيه، وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 26 مليونا و628 ألفا.كما وافق مجلس النواب على اعتماد حساب ختامى قطاع الأموال والأملاك بالعملة المحلية، وبلغت الإيرادات 29 مليون جنيه و128 ألفا، وقال "عبدالعال": "إيرادات تم تعظيمها ولم تمس إطلاقا بل تزيد"، كما وافق على اعتماد حساب ختامى قطاع الأموال والأملاك بالعملة الدولارية.جاءت الموافقات النهائية، بعد تفعيل رئيس البرلمان المادة 157 من لائحة مجلس النواب، والذى تقضى بأن يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابًا بابًا، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية فى مجموعها.