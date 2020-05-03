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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أفكار ألعاب لطفلك لتنمية مهاراته داخل المنزل

الأحد 03/مايو/2020 - 05:46 م
ألعاب لطفلك
ألعاب لطفلك
سارة ساويرس
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فى ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، فأصبح الأطفال والكبار يمكثون فى المنزل خوفًا من عدوى الوباء المنتشر، وفى ظل هذا التباعد الاجتماعي، نستعرض فى السطور التالية أفكار لمجموعة من الألعاب لتنمية مهارات طفلك داخل المنزل، بحسب مؤسسة " legofoundatio" للأطفال.

ألعاب مناسبة للأطفال الرُضع

استغماية
تلك اللعبة المنتشرة فى هذا السن الصغير، يمكن للأمهات التفاعل مع أطفالها الصغار من خلال هذه اللعبة، اجلس ساكنًا مع طفلك، وارفع يديك (أو قطعة قماش)، وغطِ وجهك، ثم اكشف عن وجهك وقل "استغماية!" ذلك سيمنح الطفل الصغير سعادة كبيرة إذ يراقبك تختفي ثم تظهر من جديد.

انظر وقُل
قم بالإشارة إلى أشياء مختلفة في المنزل بينما تقول أسماءها وتصفها، "أترى تلك القطة؟ إنها قطة برتقالية"، وهذا سيساعد الطفل على بناء مهاراته اللغوية بينما تتعزز الرابطة بينكما.

الغناء
يمكنك أيضًا الغناء مع طفلك واستحدِث أدواتًا موسيقية من أغراض آمنة تجدها حولك في البيت، مثلًا، ضع أزرارًا أو خرزًا في داخل وعاء فارغ واغلقه جيدًا ثم هزّه لتصنع أصواتًا إيقاعية، حيث تساعد الموسيقى على تطوير الإدراك الحسي، كما أن الإمساك بالقنينة وهزّها هو تمرين ممتاز للمهارات الحركية.

الإشارة إلى أجزاء الجسد
عرف طفلك تسمية أجزاء جسده والإشارة إليها لمساعدته في تعلّم أسمائها، مثل "أين أنف طفلي؟ ها هو" ويمكنك أن تشير إلى أنفك أيضًا لمساعدته على إقامة رابطة بين الاثنين: "أين أنف بابا ماما؟ ها هو".

الأطفال الصغار من سن 1–2 سنة
سيارة من صندوق
احضر صندوقًا فارغًا مصنوعًا من الورق المقوى (كرتون)، وضع طفلك فيه بأمان مع بعض البطانيات الناعمة ليظل مرتاحًا، ثم قم بجر الصندوق في الغرفة بينما تقوم بإصدار صوت سيارة: "بيب بيب" وسيستمتع طفلك بالرحلة في سيارته داخل المنزل (كما ستحصل أنت على تمرين عضلي) وإذا كانت المساحة محدودة، يمكنك إحداث التأثير نفسه من خلال تحريك الصندوق من جانب إلى الآخر وإصدار صوت سيارة.

طبّال المطبخ
هذه اللعبة تقوم على قلب بعض الصحون والأطباق الآمنة وغير القابلة للكسر لتصنع منها مجموعة من الطبول في وسط مطبخك، واستخدِم معالق خشبية كعصي طبل، حيث سيستمتع طفلك من تحرّي الأصوات المختلفة التي بوسعه إصدارها.

الرسم
أيضًا يمكنك إعطاء لطفلك بعض أقلام التلوين وورقًا ودعه يرسم ما يشاء، وهذا سيتيح لطفلك إطلاق إبداعاته والتمتع بلعب مستقل وإبداعي، ثم تلوينها معًا.

لعبة الكرة
امسك كرة طرية ثم دحرجها إلى طفلك ودعه يدحرجها لك، وهذه اللعبة هامة لبناء ثقة الطفل وتعليمه أنك ستستجيب لما يقوم به، ولإضافة المزيد من المتعة، يمكنك إضافة كرة ثانية والتحدث مع طفلك حول الكرة التي يختارها.

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