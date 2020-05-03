1932 إصابة بكورونا في أذربيجان



وفرضت حكومة باكو نظام عزل خاصا لمدة شهر يوم الـ24 من مارس الماضي، ومددته حتى الرابع من مايو، فيما استمر قطاع النفط في العمل مع توزيع العاملين على مناوبات منفصلة.



وأعلنت حكومة أذربيجان، يوم الجمعة الماضي، عن عزمها على البدء في إجراءات رفع القيود الرامية لاحتواء تفشي فيروس كورونا، اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.

أعلن مقر العمليات التابع لحكومة أذربيجان، اليوم الأحد، أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس "كورونا" في أذربيجان ارتفع إلى 1932 حالة، حيث أصيب 38 شخصًا خلال يوم، وبلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس 1441.ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عن بيان صحفي للمقر، أنه تم اكتشاف 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أذربيجان، وتماثل للشفاء 30 حالة، وحتى الآن تم الكشف عن 1932 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتعافى 1441 شخصًا.وسجلت 25 حالة وفاة، بينما يواصل 466 شخصًا العلاج في المستشفيات ذات نظام خاص، 19 حالة منهم تقيم بالحرجة، بينما تعتبر 26 حالة بالمتوسطة، وتعتبر الحالة الصحية للمتبقين مستقرة.وأشار البيان إلى أنه خلال الفترة الماضية تم إجراء 158 ألف تحليل مخبري للكشف عن الفيروس.