الجزائر: تسجيل 179 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 4 وفيات بفيروس كورونا "كوفيد 19" ليصل إجمالي الوفيات إلى 463 حالة.و أوضحت وزارة الصحة الجزائرية في بيان صحافي مساء اليوم إنها سجلت 179 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 4447 عبر 48 ولاية.واشار الوزارة إلى تماثل 64 حالة للشفاء خلال نفس الفترة، ليرتفع اجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1936 حالة.يذكر أن الجزائر أعلنت عن إعادة فتح معظم الأنشطة التجارية والاقتصادية وسط استعدادات لإلغاء الحجر الصحي المفروض في عموم البلاد.