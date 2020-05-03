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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة العربية ترحب بتقرير المحكمة الجنائية الدولية بشأن فلسطين

الأحد 03/مايو/2020 - 05:15 م
الجامعة العربية
الجامعة العربية
وكالات
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رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتقرير الهام والشجاع للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، وردها على ملاحظات المشاركين في مداولات البت في اختصاص المحكمة الإقليمي في فلسطين، والذي أكدت خلاله أن الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية تقع على الأرض الفلسطينية المحتلة التي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وأكد الامين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة السفير سعيد ابو علي، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن مضامين التقرير معبرة عن اختصاص ومسؤوليات المحكمة الجنائية الدولية، ويستجيب لقرارات الشرعية الدولية ويمثل بادرة مهمة، خاصة في هذا الظرف الأكثر إلحاحا في ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها محاولات سلطات الاحتلال المتسارعة ضم الأراضي الفلسطيينة المحتلة، مستغلة انشغال العالم أجمع في مواجهة وباء الكورونا، كما أكدت المحكمة نفسها.

ودعا أبو علي المجتمع الدولي بكامل هيئاته إلى متابعة النتائج المهمة لهذا التقرير والتركيز على مبدأ المساءلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب يوميا بحق الشعب الفلسطيني، مطالبا المحكمة الجنائية العمل على استكمال هذه الخطوة بالسرعة والفعالية اللازمتين لتحقيق الأهداف المرجوة لنظام العدالة الدولية وقرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو 1967، وهو ما دعت إليه بإلحاح الجامعة العربية في القرارات الصادرة عن مجالسها.

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