الكويت: وصول أجهزة تنفس صناعي ووسائل للوقاية الشخصية من الصين

أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وصول أجهزة التنفس الصناعي ووسائل الوقاية الشخصية، التي قامت المؤسسة بشرائها من الصين لصالح وزارة الصحة الكويتية؛ وذلك ضمن جهود المؤسسة في برنامج الاستجابة الطارئة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقالت نائب المدير العام للبرامج المساندة بالمؤسسة الدكتورة أماني البداح - في بيان صحفي اليوم الأحد- "إن المؤسسة تمكنت من شراء واستيراد أكثر من 170 جهاز تنفس صناعي، وكمية كبيرة من وسائل الوقاية الطبية، والتي بدأت بالوصول الى الكويت، متوقعة وصول الطائرات المحملة بالكميات المتبقية خلال الاسبوع الحالي".وأشارت البداح إلى أن وصول تلك المعدات يأتي بهدف رفع استعداد المنظومة الصحية في الكويت، لاستقبال الحالات الحرجة في هذه المرحلة، موضحة أن المؤسسة قامت بتخصيص مبلغ 5 ملايين دينار كويتي (نحو 16،5 مليون دولار أمريكي) لشراء الأجهزة ذات الأولوية لدعم المنظومة الصحية.ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تصل الأسبوع المقبل، طائرتين عسكريتين محملتين بأجهزة الوقاية الصحية؛ لتسليح الصف الأول ضد العدوى، وتمكينهم من أداء مهامهم في حماية المجتمع الكويتي.