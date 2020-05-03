الاتحاد الأوروبي يطالب منظمات التمويل الدولية بدعم السودان

طالب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، لدى الولايات المتحدة السفير ستافروس لامبريدينيس، منظمات التمويل الدولية، بدعم السودان.وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان أن لامبريدينيس أكد - في رسالة إلى المنظمات التمويلية الدولية - أن السودان يمر بتحول ملحوظ نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان.وقال السفير الأوروبي: "يمكن لهذه الفترة أن تنجح، لكنها لا تزال هشة"، مشددًا على أن "هذه الفترة بحاجة إلى دعم فوري من المجتمع الدولي، وخاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، التي تزيد من الضغط على قدرات البلد إلى أقصى حد".