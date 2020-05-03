حبس صاحب مصنع لإنتاج كمامات مجهولة المصدر بعين شمس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس مالك مصنع لإنتاج كمامات طبية بدون ترخيص ،واستخدامه خامات مجهولة المصدر وطرحها في الأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.تعود الواقعة عندما تمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المدير المسئول عن مصنع ملابس كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بتصنيع الكمامات، وعُثر بداخل المصنع على 3100 كمامة طبية، و10 ماكينات خياطة، 2 ثوب قماش "فلتر" طبى، وقماش "براسولا"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الكمامات الطبية بدون تصريح من الجهات المختصة لطرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.