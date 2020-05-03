فلسطين: حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بأمريكا بكورونا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف أبناء الجالية في الولايات المتحدة الأميركية بسبب فيروس كورونا.وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها، أن المواطن المتوفي بسبب "كورونا" هو إدريس صالح (90 عاما) من ولاية ميشيغان، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بين أبناء جالياتنا في مختلف دول العالم ارتفع إلى 67 بعد تسجيل حالتي وفاة يوم أمس في المملكة العربية السعودية.