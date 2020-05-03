القبض على 4 عاطلين سرقوا محتويات غرفة كهرباء بـ15 مايو

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 4 أشخاص أثناء ارتكابهم واقعة سرقة من داخل أحد المواقع تحت الإنشاء في منطقة 15 مايو.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارا من المقدم أحمد رضوان رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث القسم بمنطقة 120 فدان بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط 4 عاطلين، وبحوزتهم عتلة حديدية، و4 مفاتيح.وذلك أثناء استقلالهم سيارة "ربع نقل" قيادة أحدهم مُحمل عليها 12 "فيوز" كهربائي جهد عالي، و4 بارات نحاس، و2 خرطوشة 400 أمبير، و4 وصلة ربط محولة للكهرباء وجميعها مجهولة المصدر.واعترفوا بسرقتها من داخل غرف الكهرباء الخاصة بموقع أحد المشاريع "تحت الإنشاء" بأسلوب "الفك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وباستدعاء مدير المشروعات بالشركة المُسند إليها أعمال تركيب شبكات الكهرباء داخل المشروع تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.