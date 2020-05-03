مصرع مواطن فى حادث تصادم بالمقطم

لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم بين سيارتين، وقع في منطقة المقطم.وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بوقوع مصادمة بين سيارتين بمنطقة المقطم وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي وأجرة.وأسفر الحادث عن وفاة شخص وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.