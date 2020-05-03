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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الآثار» تنظم معرض «ملوك الشمس» بالتشيك يونيو القادم

الأحد 03/مايو/2020 - 04:49 م
الدكتور مصطفى وزيري
الدكتور مصطفى وزيري
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بحث الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مع سفير دولة التشكيك بالقاهرة "يان فوليك"، موضوع إقامة معرض للآثار المصرية بالمتحف القومي في مدينة براغ، بجمهورية التشيك لمدة 4 أشهر بداية من يونيو القادم.

وأشار الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، في تصريح له اليوم الأحد، إلى أن المعرض سيحمل اسم "ملوك الشمس" وسيعرض 90 قطعة أثرية من مكتشفات البعثة الأثرية التشيكية العاملة بجبانة أبو صير الأثرية.

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